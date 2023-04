21 aprile sciopero nazionale del settore legno-arredo industria

Per lo sciopero legno-arredo nazionale ci saranno dei pullman domani dalla Toscana per Milano, il settore è uno dei più forti in Toscana.

Venerdì 21 aprile è stato organizzato lo sciopero nazionale per l’intera giornata lavorativa nel settore legno-arredo industria, settore che conta nella sola Toscana circa 9.500 addetti appartenenti a 3.100 piccole e medie imprese. Secondo quanto annunciano Feneal Uil, Filca Cisl e Fillea Cgil Toscana, da tutte le province della Toscana sono stati organizzati pullman per raggiungere Milano, dove si terrà la manifestazione con concentramento al salone nazionale del mobile.

“Chiediamo risposte salariali che siano in grado di ridare ossigeno alle famiglie – affermano i segretari regionali Daniele Battistini (Feneal Uil), Simona Riccio (Filca Cisl) e Alessia Gambassi (Fillea Cgil) -, messe in ginocchio da una situazione inflattiva senza precedenti. Accettare la proposta di Federlegno avrebbe voluto dire ottenere 63,83 euro al mese d’incremento salariale a fronte dei 135,45 euro al mese che chiediamo con la nostra piattaforma unitaria. Per non parlare di quello che avverrebbe in futuro, in termini di perdite di salario, se passasse la cancellazione del meccanismo di rivalutazione. Oltre a tutto questo, la controparte ci chiede di bloccare il contratto per un anno, non consentendo così ai lavoratori miglioramenti in termini di tutele e diritti”.