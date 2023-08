Giorgio (Pd) su Sguanci a Forza Italia: ‘si dimetta da consigliere regionale’

Giorgio (Pd): “Dimissioni di Sguanci anche da consigliere regionale’. Lo chiede Andrea Giorgio, assessore all’ambiente di Firenze e coordinatore della segreteria del Pd Toscano.

La richiesta arriva all’indomani dell’ annuncio del presidente del Q1 e consigliere di IV Maurizio Sguanci, di passare nelle fila di Forza Italia, dopo un passato nel partito democratico ed un presente del partito di Renzi, fino all’ultimo passaggio nel centrodestra portando al commissariamento di un quartiere nevralgico come quello del centro storico ed alla perdita di un pezzo della maggioranza di Giani in Regione.

“Il passaggio da Iv a Fi è una sua scelta, sarebbe bene però che si dimettesse anche dal consiglio regionale per trasparenza e per coerenza con i cittadini. Non è stato eletto con i voti dell’opposizione”.

L’assessore è intervenuto in studio con Chiara Brilli su numerosi temi caldi a partire dal definanziamento dei progetti Pnrr per Firenze e la Città metropolitana, tra cui il progetto di Mondeggi. Ma si è parlato anche del trasporto pubblico locale e dei rincari, i voli notturni su Firenze e l’impegno di Toscana Aeroporti, le comunità energetiche, il taglio degli alberi in via Mariti, la gestione del verde in città (dagli aranceti, all’ipotesi boschi urbani, alle nuove piantumazioni) tra sostenibilità e manutenzione.

