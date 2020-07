Sguanci, Presidente Q1 Firenze, passa a Italia Viva

Firenze, “Dopo molte notti insonni e un travaglio interiore che mi ha spossato – così inizia un lungo post su Facebook del presidente del Quartiere 1 di Firenze Maurizio Sguanci – ho deciso di gettare il cuore oltre l’ostacolo e di aderire ad Italia Viva”.

“Faccio questa scelta – si legge poi nel post di Sguanci – con grande sofferenza, dopo decenni di militanza e anni di impegno nella amministrazione cittadina, ma ritengo sia giusto essere coerenti con le proprie idee e la propria sensibilità. Spero che nessuno la strumentalizzi”.

Sguanci cita anche il sindaco di Firenze Dario Nardella, “un carissimo amico: potrà contare su di me, sempre ed incondizionatamente, così come è stato e sarà per il futuro. Lo ringrazio per l’affetto che mi ha sempre dimostrato. Se questa scelta è stata tanto lacerante lo è stata sì per la mia storia e per tutto quello che mi lega ad essa, ma soprattutto per l’enorme stima ed affetto che ho nei suoi confronti”.

“Posso cambiare partito ma non la persona che sono – conclude poi Sguanci – sempre a disposizione dell’amministrazione e dei tantissimi cittadini che venendo a trovarmi avranno sempre davanti chi è pronto ad ascoltarli e a farsi in quattro, se possibile, per aiutarli.