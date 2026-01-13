Controradio Streaming
GIORDANIA – QUANDO LA STORIA PASSA PER IL DESERTO

By Redazione

da mercoledì 6 maggio 2026 a mercoledì 13 maggio 2026

LE ISCRIZIONI SI CHIUDONO IL GIORNO 20 FEBBRAIO 2026 O A ESAURIMENTO POSTI

Sebbene fiumi di parole siano stati scritti su Petra, nulla è più sorprendentemente emozionante della vista di questa incredibile città quando all’improvviso si apre davanti a voi la fine della lunga fenditura che spacca la montagna che la custodì nascosta nel suo abbandono. Petra è una città rubata alla montagna, un enorme altorilievo graffiato nella roccia rossa e scolpito dai raggi radenti del sole, adagiato tra sabbia e cielo nella più solenne immobilità.
Petra non è la sola meraviglia della Giordania comprende le rovine delle grandi città romane della Decapoli, i superbi mosaici delle chiese bizantine, il miraggio blu del Mar Morto e il deserto del Wadi Rum, un nulla fatto di montagne, falesie, dune e formazioni dai colori cangianti in uno spettro che dal rosa si tinge di rosso acceso, trascolora al giallo dorato, vira in arancione e si spegne in sorprendenti porpora e violetti.
Il viaggio verrà effettuato con un minimo di 20 partecipanti.
Un viaggio in compagnia di Rossana Mamberto.
