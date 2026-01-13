Controradio Streaming
Addio a Rolando Nannicini, un’icona della politica toscana

By Raffaele Palumbo

Ex deputato e sindaco di Montevarchi, morto a 80 anni all’ospedale Gruccia. Il Pd locale: «Ha segnato una stagione importante della vita amministrativa».

La politica toscana perde un protagonista: è morto stamane all’ospedale Santa Maria alla Gruccia di Prato Rolando Nannicini, ex deputato e già sindaco di Montevarchi, figura storica del centrosinistra valdarnese. Nato a Montevarchi, Nannicini aveva 80 anni e una carriera trentennale nelle istituzioni: primo cittadino del paese aretino e parlamentare, ha incarnato generazioni di impegno amministrativo e riformista.​ Il Pd di Montevarchi lo ricorda con commozione: «Con lui se ne va un pezzo di storia della politica locale. Perdiamo un uomo delle istituzioni che credeva nella partecipazione democratica e nel servizio pubblico». Tra i ricordi, il suo ruolo nei momenti chiave della transizione post‑Idee, il sostegno a welfare e sviluppo del Valdarno superiore.​ Sindaci, partiti e associazioni locali esprimono cordoglio: cordoglio bipartisan per un amministratore “di razza”, capace di coniugare concretezza e visione. I funerali saranno annunciati a breve. Firenze e il Valdarno salutano un servitore dello Stato.

