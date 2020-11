Gianni Rodari: “Giornale dei genitori” al centro di un convegno organizzato da Regione Toscana

Il convegno “Gianni Rodari e l’esperienza del Giornale dei Genitori: riflessioni e domande per leggere il presente” si terrà domani, in modalità online.

Organizzata dal Centro regionale di servizi per le biblioteche, Regione Toscana, Liber, Comitato nazionale per le celebrazioni del centenario della nascita di Gianni Rodari, la giornata è dedicata allo studio dell’attività giornalistica di Rodari su “Il Giornale dei Genitori” fondato nel 1959 e di cui fu direttore dal 1968 al 1977.

Al centro del convegno, progettato nell’ambito del “Patto per la lettura in Toscana”, si trova il capitale narrativo di Rodari che va dai temi della sua pedagogia, alla sua idea di cultura e politica. E poi le sue riflessioni su scuola, famiglia, genitorialità, società e istituzioni.

Temi così vicini e legati alle politiche bibliotecarie, che la Regione ha deciso di lanciare, in occasione del convegno, la campagna di comunicazione regionale dal 20 novembre al 31 dicembre che riprende uno slogan già utilizzato in precedenti edizioni, “Ma dove? In biblioteca!”, aggiungendo come sottotitolo “Per non lasciare nessuno indietro”.

Tenuto conto del momento di difficoltà delle biblioteche, la campagna di comunicazione “vuole essere una occasione per ribadirne il valore sociale e civile, oltre che culturale, in quanto presidi garanti del diritto di accesso di tutti all’informazione, alla documentazione, alla lettura e all’apprendimento permanente”.