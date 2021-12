🎧 Giani, Toscana prima in Italia per terze dosi vaccino

By

Firenze, il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, a margine della 25/a edizione del Meeting dei diritti umani, ha fornito una valutazione dell’andamento deGiani su vaccini, Toscana prontissima per terze dosille somministrazioni delle terze dosi in Toscana.

“Ho visto i dati su Youtrend – ha detto il presidente Giani – oggi possiamo affermare che siamo la regione che ha fatto più terze dosi, e infatti siamo vicini a 700mila terze dosi somministrate”.

“Contemporaneamente la Fondazione Gimbe anche questa mattina ci conferma di essere la regione con la più ampia platea vaccinale – ha aggiunto – l’83,6% della popolazione. Negli ultimi giorni riscontriamo in tutta Italia, ma segnatamente in Toscana, il fatto che da 500 prime dosi al giorno, cioè la conversione alla vaccinazione da parte di chi finora diceva no, da qualche giorno sono aumentate e si stanno stabilizzando su un trend di 2000-2500 al giorno”.

Giani ha osservato che “più si allarga la platea vaccinale delle persone che si vaccinano, meno si consentono gli spazi di diffusione al virus, e siccome sappiamo che da qui a Natale, anche solo per le condizioni di mobilità generale, non diminuirà il flusso del contagio, il fatto di arginarlo attraverso questa forte campagna di vaccinazione verso i bambini, e di estensione verso chi ancora non si è vaccinato, è l’elemento fondamentale”.