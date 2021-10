Giani, piena solidarietà a Cgil e a forze ordine. Cgil Firenze aperta e presidio di solidarietà

Giani: “Piena solidarietà alla #Cgil e alle forze dell’ordine. A Roma non è stata protesta ma violenza fascista. Con unità respingiamo questi atteggiamenti e continuiamo a vaccinarci ripartendo in sicurezza”. Lo ha scritto sui social il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani.

Il presidente della regione è in visita questa mattina alla sede della Cgil Toscana in via Pier Capponi e alla sede fiorentina, in segno di solidarietà dopo i fatti di ieri.

“Chi ha assalito la sede della Cgil con violenza inaudita e fascista va punito con severita’. Dietro la retorica dei no green pass vi sono movimenti pericolosi. Chi li ha istigati anche indirettamente e’ altrettanto responsabile. Solidarieta’ alle lavoratrici e ai lavoratori”. Lo ha scritto sul suo profilo Twitter il sindaco di Firenze, Dario Nardella.

Questa mattina dalle ore 10 in contemporanea con l’assemblea generale Cgil convocata a Roma è stata aperta la sede della Camera del Lavoro di Firenze in Borgo dei greci 3.

“E’ la prima risposta all’atto di #squadrismo fascista che ha colpito la sede della Cgil nazionale. Invitiamo tutti i lavoratori e le lavoratrici, i cittadini e le cittadine a venire nella nostra sede per respingere questo attacco alla democrazia e a tutto il mondo del lavoro.

Non ci faremo intimidire, per troppo tempo organizzazioni fasciste sono state tollerate in questo paese, invece di intervenire per scioglierle”, si legge ne comunicato diffuso dal sindacato.

Davanti alla sede fiorentina centinaia di persone con bandiere della Cgil in segno di solidarietà al sindacato.