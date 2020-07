Giani: “Mi candido per una Toscana unita e che sappia decidere”

Lo ha detto il presidente del Consiglio della Toscana e candidato governatore per il centrosinistra Eugenio Giani a margine di una sua serata elettorale al Tuscany Hall di Firenze. In sala alcune centinaia di persone e tra i presenti anche una cinquantina di sindaci.

“Sono convinto che la Regione non deve porsi gerarchicamente su un livello superiore, in modo centralistico come qualche volta è stato rappresentato, ma invece deve riuscire a interpretare quello che poi le comunità spesso concordano con i loro rappresentanti nei comuni. Quindi per me il parere dei sindaci sarà sempre fondamentale, anzi mi sento un sindaco fra i sindaci”. Lo ha detto il presidente del Consiglio della Toscana e candidato governatore per il centrosinistra Eugenio Giani a margine di una sua serata elettorale al Tuscany Hall di Firenze. ‘Toscana più forte e unita’ lo slogan scelto da Giani per la sua campagna elettorale. In sala alcune centinaia di persone e tra i presenti anche una cinquantina di sindaci. “Penso a una Toscana più semplice, in grado di realizzare ad esempio quelle opere pubbliche su cui vi è anche il decreto recente del governo, che consente con dei commissari di poterle realizzare e che dà una forte capacità di offrire una strada per la ripartenza. Io in questo senso il commissario lo vorrò anche per la semplificazione amministrativa, perché troppe volte il nostro sistema di leggi e regolamenti ha bloccato cose su cui vi erano già finanziamenti e sufficiente concordanza delle forze politiche” ha aggiunto Giani. Che poi ha precisato. “il mio vicepresidente sarà donna perché sulle politiche di genere dovremo dare una forte scossa. Dobbiamo far passare un’altra cultura. La Toscana sulla questione dei diritti dovrà avere un ruolo fondamentale”. Lo ha detto Eugenio Giani, presidente del Consiglio della Toscana e candidato governatore per il centrosinistra, dal palco del Tuscany Hall a Firenze per una serata elettorale. Giani ha scelto le note della colonna sonora di Mission di Ennio Morricone, scomparso pochi giorni fa, per il suo ingresso in sala.