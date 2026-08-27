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Gio 27 Ago 2026
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Giani, ‘Fondazione Toscana Spettacolo verrà trasformata in Agenzia’

By Redazione

La Fondazione Toscana Spettacolo, che sostiene una rete di decine di teatri, festival e compagnie, sarà commissariata e trasformata in un’Agenzia della Regione Toscana. Lo ha annunciato, a margine di una conferenza stampa su altro tema, il governatore Eugenio Giani.

“Lunedì – ha spiegato i passaggi – presenteremo lo statuto e la nuova forma, poi la delibera di giunta passerà al Consiglio per l’esame. Contemporaneamente nei prossimi giorni, dopo un confronto che voglio avere con le forze espressione della mia maggioranza, procederò sul commissario. Saranno tempi brevi”.

La Fondazione, ha spiegato il governatore, “è interamente una struttura pubblica”, per questo “è bene avere quella capacità di rilancio della struttura che la forma dell’Agenzia può dare sicuramente rispetto alla forma di una Fondazione, che tende a isolare”, ha proseguito Giani, sottolineando che le fondazioni “vanno bene nel momento in cui riescono a coinvolgere soggetti esterni, a partire dalle fondazioni bancarie, e a continuare con sponsor, amici che danno risorse”, attraverso donazioni.

Negli anni, ha sottolineato ancora, “Fondazione Toscana Spettacolo ha avuto una direzione molto positiva da parte di Cristina Scaletti che nel frattempo è diventata sindaca di Fiesole e non può essere più presidente” ma “è bene che a questo punto possa avere un rapporto molto diretto” con l’amministrazione regionale “che ne favorisca, diciamo così, la promozione”. In questo caso – ha concluso – ragionerò sul commissario”. “Penso alla necessità di una figura operativa, tecnica ma che abbia un certo prestigio, un certo nome. Procederemo in questa direzione”.

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