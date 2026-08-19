Montecatini Terme: vertici Forza Italia lasciano in blocco, ipotesi passaggio a Futuro Nazionale

Forza Italia perde pezzi nel coordinamento comunale di Montecatini Terme (Pistoia),Le dimissioni sarebbero motivate da un probabile passaggio a Futuro Nazionale, la formazione politica fondata dal generale Roberto Vannacci.

Un’insolita raffica di uscite dai vertici locali del partito – coordinatore e dirigenti comunali – e per i rumors si starebbe per realizzare una migrazione di gruppo verso Futuro Nazionale di Vannacci. E’ quello che accade in Forza Italia a Montecatini Terme, comune amministrato anche dal centrodestra in tempi recenti.

“Abbiamo ricevuto le dimissioni del coordinatore comunale Sandro Schiavelli e di altri cinque membri del coordinamento della città termale – spiega Anna Bruna Geri, coordinatrice del partito per la provincia di Pistoia – Tutti hanno motivato la scelta con motivi personali”. La stessa Geri si dice “dispiaciuta di questa cosa”, aggiungendo di aver detto loro che “qualora lo avessero voluto, si sarebbero potuti rapportare con il coordinamento provinciale” per trovare una soluzione condivisa, “cosa che non è avvenuta”.

“Per ora non ho certezze di un loro passaggio al movimento di Vannacci, credo al momento siano solo illazioni”, conclude la coordinatrice provinciale di FI Anna Bruna Geri.

Certo è che, a quasi tre anni dalle prossime elezioni amministrative a Montecatini Terme, il centrodestra locale registra così i primi sensibili riposizionamenti strategici. La mossa si inserisce in un contesto territoriale storicamente attento ai temi della sicurezza e del contrasto all’immigrazione irregolare, argomenti fondativi della nuova formazione politica guidata dal generale Vannacci.