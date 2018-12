Geoff Farina (Karate) in concerto al Progresso di Firenze

Un grande ritorno a Firenze: Geoff Farina leader dei Karate con il progetto solista, in concerto al Circolo Arci il Progresso (Firenze) sabato 8 dicembre ore 21.45

Un grande ritorno a Firenze: Geoff Farina, il leader degli indimenticabili KARATE, nel suo progetto solista nel quale alterna canzoni di matrice folk al recente passato slowcore della sua mitica band.

Geoff Farina, è un artista che ha tracciato un personalissimo percorso nella musica indipendente americana degli ultimi 15 anni: mente, voce e leader carismatico degli indimenticabili Karate (Boston) prima, protagonista poi in progetti musicali quali Secret Stars e Glorytellers.

Staccata la corrente agli amplificatori, accantonate le sperimentazioni jazzy e acquisita nel frattempo una spiccata sensibilità melodica, Geoff Farina si applica adesso al recupero di classiche sonorità alt-country, in prevalenza incentrate sulla chitarra e interpretate secondo la sua sensibilità, così come sviluppata attraverso le diverse esperienze maturate nel corso degli anni. Un omaggio alla tradizione americana e ai suoni più roots. Affiancato spesso dal batterista Jeffrey Goddard, suo compagno d’avventura già ai tempi dei Karate, e da altri musicisti attivi in band di diversa estrazione, Chris Brokaw (Come, Codeine) su tutti, Farina si diletta in un evidente omaggio alle radici, elaborando un registro sonoro dichiaratamente vintage, ma non per questo stantio o prevedibile.