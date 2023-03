Gentiloni: “Ue ha risposto bene a Covid e guerra, ora proposte in tempi rapidi su Patto Stabilità”

Il commissario europeo per gli affari economici Paolo Gentiloni ha mandato un videomessaggio alla conferenza nazionale delle Camere di commercio in corso a Firenze.

“La risposta ai due cigni neri che si sono abbattuti sull’Europa in questi ultimi anni, prima la pandemia e poi la guerra in Ucraina con la crisi energetica, è stata una risposta più efficace rispetto alle crisi passate, semplicemente perché è stata una risposta all’insegna dell’unità, della solidarietà e del coraggio. Ed è con questo stesso spirito che dobbiamo continuare a lavorare per progettare il domani in Italia e in Europa. Con il contributo di tutti sono certo che ci riusciremo”.

“L’Europa può sostenere la sfida della crescita grazie a un quadro di regole e di finanza pubblica più ragionevole. Dieci giorni fa il consiglio Ecofin ha trovato una prima intesa sulla riforma dcel patto di stabilità. Tra questi percorsi di riduzione più graduale del debito, specifici per i Paesi legati all’impegno a realizzare riforme e investimenti nelle nostre priorità comuni, contiamo di presentare le nostre proposte di modifica legislativa del patto in tempi molto rapidi” ha aggiunto Gentiloni. Che ha sottolineato come “l’inflazione resta molto alta, ma il ricatto energetico di Putin ha fallito, la dipendenza dal gas russo si è ridotta e l’impennata dei prezzi dell’energia è ormai alle nostre spalle. Possiamo guardare avanti con un cauto ottimismo”.

“L’Italia ha dalla sua la straordinaria occasione del Pnrr. Molti degli obiettivi raggiunti fino a ora erano in un certo senso preparatori, necessari affinché gli investimenti e le riforme potessero partire. Ora bisogna accelerare. In questo, credo che le Camere di commercio possano offrire un contributo decisivo” ha concluso l commissario europeo per gli affari economici