Genius Loci: scopri il programma!

Genius Loci: alla scoperta di Santa Croce torna con la 6a edizione dal 28 al 30 settembre. L’iniziativa è ad ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria solo su www.santacroceopera.it. Le prenotazioni sono disponibili dalle seguenti date:

Giorno 1: ore 15 di lunedì 11 settembre

Giorno 2: ore 15 di mercoledì 13 settembre

Alba: ore 15 di giovedì 14 settembre

PROGRAMMA:

Giovedì 28 settembre

Secondo Chiostro

20:15 – Munedaiko

I Munedaiko sono fratelli Mugen, Naomitsu e Tokinari Yahiro, un gruppo di studio dedicato alla pratica ed alla valorizzazione del tamburo tradizionale giapponese

(tamburi taiko, shakuhachi, shinibue)

21:15 – Roberto Mercadini in “Little boy. Storia incredibile e vera della bomba atomica”

Musiche di Dario Giovannini

Cenacolo

20:45 – “Destini incrociati: ospitalità, ascolto e cura”

Reading letterario e musicale sull’ospitalità e la cura per ripensare alla nostra capacità

di ascolto e di relazione con Marco Balzano, Fabrizio Mocata (pianoforte) e Giulia Galliani (voce)

21:15 – Luigi Cinque, Urna Chahar Tugki, Stefano Saletti in “Perse/phone”

Luigi Cinque (voce, sassofoni, clarinetti, live electronics, tastiere)

Urna Chahar Tugki (voce), Stefano Saletti (oud, bouzouki)

23:00 – Khaled Levy sings “Chet Baker in Bossanova”

Khaled Levy (voce, chitarra)

Cappella Pazzi

21:10 e 22:30 – Furio Di Castri concerto in solo

Furio Di Castri (contrabbasso)

29 settembre

Secondo chiostro

20:30 – Gabriele Coen Aleph Trio in “Canzoni yiddish e sefardite”

Gabriele Coen (sax soprano, clarinetto), Barbara Eramo (voce) e Alessandro Gwis (pianoforte).

21:45 – Mario Tozzi & Enzo Favata in “Mediterraneo: le radici di un mito”

Mario Tozzi (voce, testi)

Enzo Favata (sassofoni, clarinetti, elettronica)

Cenacolo

20:30 – “Non per me solo – Per terre e per mari” Talk con Maria Grazia Guida, direttrice della Casa della Carità, Massimo Livi Bacci, professore autore di Per terre e per mari. Quindici migrazioni

dall’antichità ai nostri giorni, e la partecipazione straordinaria di Don Virginio Colmegna

autore di Non per me solo.

Modera Raffaele Palumbo. Letture a cura di Federica Miniati

21:40 – Ghemon in “Una Cosetta Così”

Ghemon (voce, canto, testi)

Giuseppe Seccia (tastiere)

Filippo Cattaneo Ponzoni (chitarra)

23:00 – Rob Mazurek in “Sun Spirituals” Site specific performance

Rob Mazurek (tromba, elettronica, voce, percussioni)

Cappella Pazzi

20:20, 21:40, 22:30 – Barry Guy & Maya Homburger in “Solos, Duets”

Barry Guy (contrabbasso), Maya Homburger (violino)

30 settembre

Secondo chiostro

06:00 – Zola Jesus presenta “Arkhon”, il suo nuovo disco.

Zola Jesus (voce, pianoforte)

PROGRAMMA NEL DETTAGLIO: Genius-Loci-libretto-2023