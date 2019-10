Gegè Telesforo e la voce. Lunedì 14 ottobre a Salotto Jazz

Lunedì 14 ottobre al Conservatorio Cherubini a Salotto Jazz Gegè Telesforo e la voce. Vincitore dei Jazzit Award come migliore voce maschile per nove anni consecutivi, dal 2010 al 2018, un artista poliedrico e un vocalist che fa dell’improvvisazione il suo punto di forza

Torna Salotto Jazz, il “talk show musicale” ricco di storie, di note, orientato a far conoscere il jazz e pensato per un pubblico curioso, organizzato da Music Pool e Conservatorio Cherubini di Firenze, e condotto da Alessandra Cafiero sul palco della Sala del Buonumore Pietro Grossi (Piazza delle Belle Arti 2 – inizio ore 21:15 – ingresso 2/5 €).

Ogni serata è dedicata alla conoscenza di uno strumento musicale. Ospiti d’eccezione degli eventi precedenti sono stati Ferruccio Spinetti (contrabbassista), Enrico Pieranunzi (pianista) e Gianni Coscia (fisarmonicista).

Lunedì 14 ottobre sarà invece la volta di Gegè Telesforo (e la voce). Cantante, percussionista, polistrumentista, Producer e A&R dell’etichetta Groove Master Edition, ma anche giornalista, entertainer, autore e conduttore radiotelevisivo, Gegè Telesforo è da sempre un artista poliedrico, e soprattutto un vocalist raffinato, innovatore della tecnica “scat”, capace di tenere testa a mostri sacri del jazz. Al suo attivo un numero incredibile di concerti e di master class di canto e improvvisazione vocale.

La vittoria del Jazzit Award per 9 anni consecutivi dal 2010 al 2018, come miglior voce maschile, corona un periodo importante per Telesforo, caratterizzato da un numero incredibile di concerti a dall’affermarsi delle sue molteplici attività, sia come ricercatore e divulgatore musicale (il programma “Soundcheck” in onda su Radio24 presenta novità ed artisti di tutto il mondo, scoperti con un lavoro personale di ricerca ed approfondimento) che come comunicatore TV, “Variazioni su tema” in onda su Rai5, è giunto alla terza edizione. Un programma che parla dei musicisti, della loro vita, della loro musica. Un nuovo stile per raccontare l’arte ed il mestiere della musica, con la chiave ironica che rimane comune denominatore di tutte le attività di GeGé.

A Salotto Jazz interverranno inoltre gli allievi del Maestro Riccardo Fassi, docente della classe di musica Jazz del Conservatorio Cherubini: Jacopo Perra (piano), Alessandro Toland Antonini (basso), Marcinho Pereira (batteria).

Posto Unico € 5 + d.p.

Ridotto € 2 (Studenti del Conservatorio Cherubini)

I biglietti sono disponibili sui circuiti Boxoffice Toscana e TicketOne

INFO