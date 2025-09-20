Controradio Streaming
ToscanaCronacaGaza, 3 giorni di lutto cittadino a Campi e Sesto Fiorentino
Gaza, 3 giorni di lutto cittadino a Campi e Sesto Fiorentino

By Redazione
gaza

I Comuni di Campi Bisenzio e Sesto Fiorentino, in provincia di Firenze, osserveranno tre giorni di lutto cittadino simbolico domenica 21, lunedì 22 e martedì 23 settembre “in segno di vicinanza con la popolazione civile di Gaza e tutto il popolo palestinese”. L’iniziativa, sottolineano in una nota, si svolge in concomitanza con la celebrazione della Giornata internazionale della Pace (21 settembre).

“Con questo atto i sindaci vogliono ribadire la ferma condanna dell’invasione di Gaza da parte di Israele che sta provocando la morte di decine di migliaia di civili con l’indifferenza – se non l’aperta e criminale complicità – di molti governi, tra cui quello italiano”.

