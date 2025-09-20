Frontale tra moto, morto anche secondo ragazzo a Pisa

E’ morto ieri sera, venerdì, anche il secondo adolescente di 16 anni coinvolto in uno scontro frontale fra moto avvenuto il pomeriggio del 17 settembre a Pisa. Era già deceduto un diciassettenne. La famiglia, con il nullaosta della procura minorile che ha aperto un’indagine, ha autorizzato l’espianto degli organi.

Secondo una ricostruzione della polizia municipale i due ragazzi in sella alle moto stavano probabilmente effettuando alcune evoluzioni acrobatiche in un piazzale della periferia sud. Per cause in corso di accertamento, i due mezzi durante le manovre si sono scontrati frontalmente.

Il 17enne è morto quasi subito mercoledì dopo l’impatto, mentre l’altro è deceduto ieri dopo due giorni di sofferenze in ospedale per le gravi ferite riportate nello scontro. Saranno effettuate le autopsie. Gli inquirenti ipotizzano un gioco pericoloso e stanno controllando i social oltre alle telecamere della zona per avere immagini che contribuiscano a ricostruire la dinamica dell’incidente.