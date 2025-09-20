Controradio Streaming
ToscanaCronacaFrontale tra moto, morto anche secondo ragazzo a Pisa
Frontale tra moto, morto anche secondo ragazzo a Pisa

By Sandra Salvato
Catturato in Spagna boss della mafia cinese evaso dalla questura di Prato

E’ morto ieri sera, venerdì, anche il secondo adolescente di 16 anni coinvolto in uno scontro frontale fra moto avvenuto il pomeriggio del 17 settembre a Pisa. Era già deceduto un diciassettenne. La famiglia, con il nullaosta della procura minorile che ha aperto un’indagine, ha autorizzato l’espianto degli organi.

Secondo una ricostruzione della polizia municipale i due ragazzi in sella alle moto stavano probabilmente effettuando alcune evoluzioni acrobatiche in un piazzale della periferia sud. Per cause in corso di accertamento, i due mezzi durante le manovre si sono scontrati frontalmente.

Il 17enne è morto quasi subito mercoledì dopo l’impatto, mentre l’altro è deceduto ieri dopo due giorni di sofferenze in ospedale per le gravi ferite riportate nello scontro. Saranno effettuate le autopsie. Gli inquirenti ipotizzano un gioco pericoloso e stanno controllando i social oltre alle telecamere della zona per avere immagini che contribuiscano a ricostruire la dinamica dell’incidente.

