Gallerie degli Uffizi, Comune nomina Moretti nel Comitato scientifico

Il sindaco Dario Nardella Fabrizio Moretti come proprio rappresentante nel Comitato scientifico delle Gallerie degli Uffizi. Lo ha designato ai sensi dell’art 50, c. 8 del TUEL. Il mandato di Fabrizio Moretti ha durata quinquennale.

Classe 1976, Moretti è stato il primo italiano a far parte del comitato esecutivo di TEFAF (The European Art Fair di Maastricht), insignito a soli 27 anni del prestigioso titolo francese di Chevalier de l’Ordre des Arts et des Lettres. È stato membro del comitato della mostra Frieze Masters di Londra e, dal 2016, è membro del Paintings Council del J. Paul Getty Museum di Los Angeles. Dal 2015 è Segretario generale della Biennale dell’antiquariato di Palazzo Corsini a Firenze.

«Auguro buon lavoro a Fabrizio Moretti – ha detto l’assessore alla Cultura Tommaso Sacchi -. Sono certo che con la sua esperienza e il lavoro svolto come segretario generale della Biennale internazionale dell’antiquariato di Palazzo Corsini sarà di grande supporto ad uno dei musei più straordinari e importanti del mondo». «Negli ultimi cinque anni, proprio grazie al suo impegno profuso nella governance della Biennale fiorentina – ha aggiunto -, Moretti ha portato quest’ultima a un indiscutibile e crescente successo di pubblico, operatori e critica di rilievo internazionale. Sono convinto che questa sua nomina sarà l’ulteriore occasione per tenere saldo e vivo il rapporto delle Gallerie con la città».