Galleria dell’Accademia: percorso tattile per non vedenti

Firenze, un percorso tattile per ipovedenti e non vedenti con la riproduzione 3D in vetroresina di una selezione di opere, tra le più significative, conservate nelle diverse collezioni della Galleria dell’Accademia.

E’ quanto realizzato dalla Galleria dell’Accademia in occasione della Giornata internazionale delle persone con disabilità, il 3 dicembre.

Tra le opere riprodotte: la formella di Taddeo Gaddi, raffigurante la Crocefissione e due scene tratte da L’Albero della Vita di Pacino di Bonaguida nelle sale del Duecento e del Trecento, nella sala del Colosso, la Madonna col Bambino e San Giovannino con due angeli, dipinto attribuito a Botticelli, e un particolare della Danza in una festa nuziale, raffigurata sul Cassone Adimari, capolavoro di Giovanni Di Ser Giovanni, detto Lo Scheggia, entrambe della seconda metà del Quattrocento.

Realizzate anche didascalie in Braille composte da indicazione autore, titolo dell’opera, tecnica e anno, sia in italiano che in inglese, oltre all’indicazione del numero dell’audio guida corrispondente.

Inoltre, tenendo presenti le necessità delle persone ipovedenti, le nuove didascalie della sala del Colosso e della Gipsoteca, scritte con un carattere ben leggibile per tipologia, dimensioni e contrasto, illuminate dal nuovo sistema a led, sono state collocate ad un’altezza facilmente visibile anche quando il museo è affollato.