Frana all’Elba, isolati 200 abitanti. Esondano due fossi

Il maltempo ha provocato una frana all’isola d’Elba e circa 200 persone sono rimaste isolate. Lo rendono noto i vigili del fuoco. La frana ha comportato l’interruzione della viabilità in località Forno, isolando temporaneamente gli abitanti.

Altri 50 millimetri di piogge si sono abbattute sull’Isola dell’Elba dopo il nubifragio di ieri e si registrano ulteriori allagamenti. Sono esondati il fosso della Valle di Lazzaro e il fosso della Concia, entrambi a Portoferraio (Livorno).

La Protezione civile Toscana sottolinea, sui social, che nelle ultime tre ore si sono cumulati fino a 50 mm di pioggia su Elba, basso Livornese e nella Lucchesia, fino a 30 nel Pisano, tra 10 e 20 mm sulle rimanenti zone nord occidentali, e il resto della costa centrale. Al momento precipitazioni sparse di debole o moderata intensità, più diffuse su nord ovest, Livornese e Pisano.