Controradio Streaming
Mer 10 Set 2025
Controradio Streaming
ToscanaCronacaFrana all'Elba, isolati 200 abitanti. Esondano due fossi
CronacaMeteo

Frana all’Elba, isolati 200 abitanti. Esondano due fossi

By Redazione

Il maltempo ha provocato una frana all’isola d’Elba e circa 200 persone sono rimaste isolate. Lo rendono noto i vigili del fuoco. La frana ha comportato l’interruzione della viabilità in località Forno, isolando temporaneamente gli abitanti.

Altri 50 millimetri di piogge si sono abbattute sull’Isola dell’Elba dopo il nubifragio di ieri e si registrano ulteriori allagamenti. Sono esondati il fosso della Valle di Lazzaro e il fosso della Concia, entrambi a Portoferraio (Livorno).

La Protezione civile Toscana sottolinea, sui social, che nelle ultime tre ore si sono cumulati fino a 50 mm di pioggia su Elba, basso Livornese e nella Lucchesia, fino a 30 nel Pisano, tra 10 e 20 mm sulle rimanenti zone nord occidentali, e il resto della costa centrale. Al momento precipitazioni sparse di debole o moderata intensità, più diffuse su nord ovest, Livornese e Pisano.

Articolo precedente
Ricatto a consigliere Fdi, indagati due esponenti politici
Articolo successivo
Maltempo Elba, sindaco Portoferraio ‘più danni che a febbraio’

Articoli correlati

Abbiamo parlato di

ToscanaFirenzeRegione ToscanaGiornale radio nazionaleNewslineComune di FirenzeDario NardellaEugenio GianiCoronavirus ToscanaCovid-19Gimmy TranquilloEnrico RossiBravo chi ascoltaSara FunaroPratoPisaAd ovest di padalinoStefania SaccardiComune di PratoComune di Pisa

Categorie

Toscana30627Cronaca18296Politica4075Cultura & Spettacolo3814Diritti2564Sanità2521

CHI SIAMO

Controradio testata giornalistica radiodiffusa registrata presso il Tribunale di Firenze (n. 2483 - 31/03/1976) Controradio Srl - via del Rosso Fiorentino 2/b - 50142 Firenze - Tel 055.73.99910 - P. IVA 03353190485 - SDI: M5UXCR1
Cookie Policy di www.controradio.it
Privacy Policy di www.controradio.it

Contattaci: [email protected]

SEGUICI