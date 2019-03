Forza Nuova sfila in 150 a Prato, “ebreo” urlato a Gad Lerner

“L’Italia agli italiani, l’Europa agli europei”. Scandendo questo slogan è cominciato il breve corteo di Forza Nuova a Prato, che si è concluso con un comizio in piazza del Mercato Nuovo, nonostante ieri sera fosse stato deciso che si doveva tenere solo una manifestazione fissa. Notizia confermata dalla questura cittadina. Ai manifestanti durante il tragitto non sono state fatte sventolare le bandiere ma sta di fatto che il percorso è stato esattamente quello del previsto corteo da piazza della Stazione.

Oltre a cantare l’Inno nazionale di Mameli, tra gli slogan scanditi anche quello di “Forza Nuova, orgoglio nazionale”. Alla manifestazione, secondo le forze dell’ordine, hanno preso parte circa 150 persone. Il corteo è stato aperto da tre foto giganti con le scritte “Dio”, “Patria” e “Famiglia”. Al presidio sono state sventolate le bandiere di Forza Nuova e il Tricolore.

Il giornalista Gad Lerner, a Prato per prendere parte al presidio antifascista, ha visitato nel pomeriggio piazza del Mercato Nuovo, luogo della manifestazione di Forza Nuova. Al momento in cui si è presentato Lerner, la piazza era affollata soprattutto di giornalisti, fotografi e cameramen e da un gruppetto di sparuti militanti del movimento di estrema destra. La presenza di Lerner non è tuttavia passata inosservata e un uomo, intorno alla sessantina, si è avvicinato verso il giornalista urlando “ebreo”. Dopo un attimo di interdizione, Lerner si è avvicinato e ha risposto: “Certo che sono ebreo” e poi ha lasciato la piazza. Qualche minuto dopo sono arrivati in corteo gli aderenti di Forza Nuova.

Un cordone di forze dell’ordine ha circondato tutta la zona intorno alla piazza identificando i giornalisti che seguivano la manifestazione.

LA CRONACA DEL NOSTRO INVIATO RAFFAELE PALUMBO