Furto nella notte in in un’azienda di lavorazione di metalli preziosi e semilavorati a Barberino Tavarnelle (Firenze), nella zona industriale di Sambuca.
I ladri hanno chiuso le strade di accesso con dei veicoli e due tir, poi si sono introdotti nell’azienda per compiere un furto e fuggire successivamente a bordo di un furgone. Da quantificare l’entità del furto, sul quale indagano i carabinieri di Scandicci.
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Colpo a ditta metalli preziosi nel Fiorentino, strade bloccate con due tir
Furto nella notte in in un’azienda di lavorazione di metalli preziosi e semilavorati a Barberino Tavarnelle (Firenze), nella zona industriale di Sambuca.