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Gio 9 Lug 2026
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Colpo a ditta metalli preziosi nel Fiorentino, strade bloccate con due tir

Sandra Salvato
By Sandra Salvato
Spaccata con auto in centro commerciale, furto in gioielleria

Furto nella notte in in un’azienda di lavorazione di metalli preziosi e semilavorati a Barberino Tavarnelle (Firenze), nella zona industriale di Sambuca.
I ladri hanno chiuso le strade di accesso con dei veicoli e due tir, poi si sono introdotti nell’azienda per compiere un furto e fuggire successivamente a bordo di un furgone. Da quantificare l’entità del furto, sul quale indagano i carabinieri di Scandicci.

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