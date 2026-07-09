Colpo a ditta metalli preziosi nel Fiorentino, strade bloccate con due tir

Furto nella notte in in un’azienda di lavorazione di metalli preziosi e semilavorati a Barberino Tavarnelle (Firenze), nella zona industriale di Sambuca.

I ladri hanno chiuso le strade di accesso con dei veicoli e due tir, poi si sono introdotti nell’azienda per compiere un furto e fuggire successivamente a bordo di un furgone. Da quantificare l’entità del furto, sul quale indagano i carabinieri di Scandicci.