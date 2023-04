Forza Italia denuncia vandalismo nei bagni della stazione di Montelupo Fiorentino

I bagni della stazione di Montelupo Fiorentino sono chiusi al pubblico da diverso tempo e Forza Italia dell’Empolese Valdelsa ha segnalato come questi servizi siano sempre più spesso “preda di atti vandalici”.

Durante lo scorso week-end i bagni di servizio della stazione ferroviaria di Montalupo Fiorentino (Firenze) sono stati vandalizzati. Questi sono ormai da tempo chiusi al pubblico. A renderlo noto è stata Forza Italia dell’Empolese Valdelsa, sottolineando che negli ultimi mesi si sono registrati altri episodi come quello dello scorso fine settimana.

In una nota viene ricordato dai rappresentanti locali di Forza Italia che, in particolare, il 17 dicembre scorso era stato segnalato un altro episodio a seguito del quale avevano “chiesto la riapertura dei bagni ormai chiusi da tempo, poiché”, si legge ancora, “sappiamo che quando le strutture vengono lasciate in disuso e abbandonate all’incuria, finiscono con l’essere preda di atti vandalici. In data 19 dicembre 2022 il sindaco di Montelupo prometteva, con relativo intervento sulla stampa, che avrebbe interagito con il sindaco di Capraia e Limite, per ottenere da Trenitalia, nuovi lavori di messa in sicurezza della stazione. Sono passati quattro mesi da tale promessa e a distanza di tempo possiamo solo dire che è rimasta del tutto vana”.