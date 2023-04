Titolare di un officina in provincia di Siena in ospedale a causa dello scoppio di uno pneumatico

Un uomo si è ferito gravemente nella sua officina a San Quirico d’Orcia dopo lo scoppio di uno pneumatico per cause ancora incerte.

Ha 50 anni l’uomo vittima di un incidente sul lavoro nella zona industriale di san Quirico d’Orcia, in provincia di Siena. Il lavoratore, titolare di un’officina specializzata in pneumatici, è rimasto gravemente ferito in seguito all’esplosione proprio di uno pneumatico. Le cause dell’incidente non sono ancora chiare né certe.

Subito dopo l’incidente l’uomo è stato trasportato all’ospedale Santa Maria alle Scotte di Siena, dove al momento è ricoverato in prognosi riservata. Sul posto dell’infortunio sono intervenuti anche l’ambulanza della Misericordia di Montalcino e il personale Asl per la Prevenzione Igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro.