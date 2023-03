Fauci sarà il nuovo consigliere strategico del Biotecnopolo di Siena. Parisi: “Passo fondamentale per la prevenzione delle pandemie”

Il nuovo consulente del Biotecnopolo di Siena sarà l’immunologo statunitense Anthony Fauci, che lavorerà in maniera informale di fianco al direttore scientifico per trasformare il centro in un punto di riferimento mondiale.

Anthony Fauci ricoprirà il ruolo di consigliere strategico di Rino Rappuoli, il direttore scientifico del Biotecnopolo di Siena. Il Biotecnopolo è un’istituzione fondata dai ministeri dell’Università, della Salute, dell’Economia e dello Sviluppo economico; il suo scopo è quello di dedicarsi alla ricerca applicata nelle biotecnologie e nelle scienze della vita.

Anche il premio Nobel Giorgio Parisi, anche lui componente del consiglio di amministrazione della Fondazione, ha accolto positivamente la notizia. Fauci è infatti un fra i massimi esperti mondiali nel campo delle malattie infettive ed è stato il consulente medico di sette dei presidenti degli Stati Uniti. “La disponibilità di Fauci a operare come consigliere informale – ha detto Parisi – è un passo fondamentale per fare del Biotecnopolo l’hub italiano per la ricerca, lo studio e la prevenzione delle pandemie”.

Il Biotecnopolo , ha osservato, è infatti la concretizzazione del documento ‘Preparazione alle pandemie e ruolo della scienza’, elaborato dall’Accademia Nazionale dei Lincei e fatto proprio dalle Accademie del G20 nel 2021. “Fauci ha relazioni multi-decennali con scienziati italiani. Queste relazioni – ha sottolineato Parisi – indicano quanto il valore e il rigore della scienza italiana siano riconosciute: costituiscono lo sprone più concreto per avviare, nel più breve tempo possibile, l’attività di un Centro che può rappresentare un riconoscimento globale dell’eccellenza della scienza italiana”.