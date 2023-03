Assessore Bettarini: “Il nostro è un bilancio della ripartenza” ma non è facile

Firenze, l’assessore Bettarini ha commentato, durante la giornata dedicata all’approvazione del bilancio, quanto sia un momento difficile che però sta venendo affrontato nel migliore dei modi da Firenze.

“Il nostro è un bilancio della ripartenza – ha detto l’Assessore Bettarini – è finito il Covid, non sono finiti gli effetti economici della città sul Covid, sui bisogni di aiuti alle famiglie. Sono però finiti gli aiuti straordinari del Covid, tutto ciò che il Governo metteva in più negli ultimi anni per aiutare l’amministrazione locale. Nel frattempo è aumentata l’inflazione, sono aumentati i costi dell’energia, ci siamo trovati davanti a un bilancio non facile”.

Questo è quanto detto dall’assessore al bilancio del Comune di Firenze Giovanni Bettarini, che ne ha parlato a margine delle seduta del Consiglio comunale, oggi dedicato all’approvazione del bilancio. ella seduta del Consiglio comunale, oggi dedicato all’approvazione del bilancio. “Abbiamo risposto non aumentando le tasse ai fiorentini, l’Irpef rimane la stessa, abbiamo aumentato l’imposta di soggiorno che ci dà la possibilità di fare questa operazione – ha aggiunto -. Abbiamo reinvestito sul sociale, su cultura sport, e c’è un piano eccezionale degli investimenti”.