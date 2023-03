Per il 2025 inizieranno i lavori della ‘Bretella di Firenzuola’

Aspi ha annunciato quando inizieranno i lavori della cosiddetta ‘Bretella di Firenzuola’, una riqualificazione di una sede statale per ridurre i tempi di percorrenza per raggiungere il casello autostradale Firenzuola-Mugello.

Il via ai lavori della cosiddetta ‘Bretella di Firenzuola’ è previsto per il 2025, il progetto vincitore è proprio legato al miglioramento del collegamento tra il Comune di Firenzuola e lo svincolo autostradale di Firenzuola-Mugello.

Al momento è ancora in corso la validazione del progetto esecutivo, che è stato comunque presentato oggi a Firenzuola (Firenze), in un incontro promosso da Autostrade per l’Italia e dal Comune. Durante l’incontro era presente anche il sindaco di Firenzuola Giampaolo Buti. I tecnici Aspi hanno presentato le opere di miglioramento plano-altimetrico del tracciato che avrà una lunghezza di circa 15 km. Lo scopo, hanno spigato i tecnici in una nota, è quello di ridurre i tempi di percorrenza per raggiungere il casello autostradale Firenzuola-Mugello della Viariante di Valigo A1.

Tutta la sede stradale verrà completamente riqualificata: vi saranno 125.000 mq di nuova pavimentazione, circa 17.000 metri lineari di nuove barriere di sicurezza, nuova segnaletica sia verticale che orizzontale, nuovi sistemi di drenaggio della pavimentazione e impianti di illuminazione. Il tracciato sarà diviso in 4 tratti di intervento, di cui uno verrà chiuso completamente al traffico, vi è infatti disponibile un itinerario alternativo. La percorribilità degli altri tre invece verrà comunque garantita durante la fase realizzativa dei lavori – afferma Aspi -, attenendosi ai più rigidi standard in termini di sicurezza, sia per i lavoratori che per gli automobilisti”.