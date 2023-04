Fondazione Toscana Spettacolo onlus primo Circuito multidisciplinare in Italia

Secondo il Ministero della Cultura, Fondazione Toscana Spettacolo si conferma il primo circuito in Italia, ci sarà un incremento delle risorse economiche.

Secondo le ultime valutazioni del Ministero della Cultura, la Fondazione Toscana Spettacolo si conferma il primo Circuito multidisciplinare in Italia di prosa, danza, musica e circo contemporaneo. Rappresenta un risultato importante, come spiegato in una nota, accompagnato anche da un incremento delle risorse economiche destinate all’ente nel suo ruolo di efficace strumento culturale, generatore di progetti di rete, punto di riferimento ed attivatore di investimenti culturali sul territorio regionale.

Un contributo di 905.526 rafforzerà la posizione di Fondazione Toscana Spettacolo onlus come circuito più finanziato dal Fnsv (Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo) tra gli 11 Circuiti regionali multidisciplinari in Italia. Il punteggio della Fondazione è il più alto ottenuto nei parametri di valutazione, tra cui c’erano qualità artistica, qualità indicizzata, dimensione quantitativa pari a 84,59 su 100.

“Con grande soddisfazione accogliamo un riconoscimento che conferma il lavoro portato avanti da Fondazione Toscana Spettacolo nella sua valorizzazione del patrimonio dei grandi e piccoli teatri toscani, di un’offerta culturale accessibile, differenziata e di qualità che possa intercettare un pubblico trasversale e promuovere lo spettacolo dal vivo sui territori. Il risultato ottenuto è frutto dell’impegno dello staff di Fts, della proficua sinergia con i Comuni del Circuito e dell’alto livello di proposte messe in campo dalle compagnie che vengono selezionate per la programmazione e le progettualità promosse da Fondazione nell’ambito della prosa, della danza, della musica e del circo contemporaneo”, dichiara la presidente di Fondazione Toscana Spettacolo onlus, Cristina Scaletti.