Fondazione Marini e il Funaro, nuovi partner per promozione culturale

Il centro culturale “Il Funaro” e la Fondazione Marino Marini di Pistoia hanno lanciato un partenariato sottoscrivendo una convenzione che permetterà di potenziare azioni e strumenti di promozione reciproca.

Musei che entrano negli spazi di ricerca teatrale, centri di formazione e attività laboratoriale che creano palcoscenici dove l’arte, accolta in tutte le sue forme, entra in contatto con il teatro. Pistoia, grazie al Centro culturale “Il Funaro” e alla Fondazione Marino Marini, moltiplica segni e percorsi finalizzati ad arricchire le opportunità rivolte ad un pubblico sempre più vasto e differenziato.

La collaborazione tra il centro culturale “Il Funaro” e la Fondazione Marino Marini ha portato a un tandem culturale che prevede vari strumenti di promozione reciproca, tra cui l’attivazione di un biglietto di ingresso a condizioni agevolate e la veicolazione di materiale informativo in forma cartacea e digitale nelle rispettive sedi. L’accordo è stato formalizzato qualche settimana fa, con la sottoscrizione di una convenzione che sigla formalmente la collaborazione artistica e promozionale tra i due centri toscani di produzione e diffusione dei linguaggi contemporanei.

“Tra gli obiettivi che la Fondazione si pone in base ai contenuti del proprio statuto – dichiara Maria Teresa Tosi, direttrice della Fondazione Marino Marini – emerge quello finalizzato alla promozione che si intreccia all’attività di valorizzazione e tutela dell’opera e del patrimonio artistico di Marino. Era una precisa volontà della moglie Marina legare il maestro alla sua città, poterlo fare dunque insieme e con il sostegno di altre importanti realtà culturali pistoiesi, come il Funaro, non può che renderci felici e stimolare la nostra mission che scommette con convinzione sulle diverse potenzialità dell’arte contemporanea. Questa nuova liaison, nata dal dialogo tra arte e teatro, rafforza e diversifica strumenti e spazi dove interagire, giocare, crescere e divertirsi”.

Nello specifico i visitatori della Fondazione Marino Marini avranno l’opportunità di usufruire di un biglietto di ingresso agevolato, presentando il biglietto di ingresso al museo, per accedere ad uno spettacolo del cartellone adulti o uno a scelta tra gli appuntamenti della programmazione bambini nell’ambito della prossima stagione 2019-2020 proposta dal Funaro. Da parte sua, in un’ottica di reciprocità sul fronte promozionale, la Fondazione Marino Marini garantirà agli associati e ai possessori di titoli di ingresso del Funaro una riduzione nel biglietto di ingresso al Museo Marino Marini, con un costo pari a 5 euro anziché 7 euro. I visitatori dovranno presentare un apposito tagliando rilasciato dalla biglietteria del Funaro.

Come previsto dall’atto di convenzione, entrambe si impegneranno a promuovere le rispettive attività e strutture attraverso i propri canali. Il Funaro e la Fondazione Marini useranno le rispettive caffetterie come punti di pubblicizzazione, distribuzione ed esposizione del materiale informativo, brochure, depliant e locandine, e si avvarranno degli strumenti social e delle newsletter mensili per potenziare l’attività di promozione sul web.

Per ulteriori informazioni consultare il sito www.fondazionemarinomarini.it