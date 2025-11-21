www.controradio.it Florence Queer Festival, omaggio a primo World Pride apre 23esima edizione Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:06:15 Share Share Link Embed

Il docufilm ‘Orgoglio e Pregiudizio’ di Marco Falorni, che racconta attraverso la voce dei protagonisti le lotte della comunità Lgbtqia+ a 25 anni dal primo storico World Pride a Roma, aprirà la prossima edizione di Florence Queer Festival. La rassegna toscana dedicata alla cinematografia Lgbtqia+ in programma dal 26 al 30 novembre al cinema La Compagnia di Firenze, ha scelto il tema ‘R/Esistenze’ per invitare alla consapevolezza politica, alla cura reciproca e alla solidarietà.

Il docufilm ‘Orgoglio e Pregiudizio’ di Marco Falorni, che racconta attraverso la voce dei protagonisti le lotte della comunità Lgbtqia+ a 25 anni dal primo storico World Pride a Roma, aprirà la prossima edizione di Florence Queer Festival, la rassegna toscana dedicata alla cinematografia Lgbtqia+ con proiezioni, incontri e focus tematici. Il festival, in programma dal 26 al 30 novembre al cinema La Compagnia di Firenze, ha scelto il tema ‘R/Esistenze’ per invitare alla consapevolezza politica, alla cura reciproca e alla solidarietà. Il cartellone del festival propone 22 film tra lungometraggi, documentari, corti e animazioni, un viaggio che spazia dall’attivismo alle narrazioni trans e non binarie, fino ai temi dell’intersessualità. A introdurre il docufilm ‘Orgoglio e Pregiudizio’ sarà il regista stesso insieme al co-sceneggiatore Andrea Frassoni e ad alcuni dei suoi protagonisti: Imma Battaglia, Simone Alliva e Vladimir Luxuria. A precedere il doc ci sarà il corto ‘I never promised you a jasmine garden’ della regista palestinese Teyama Alkamli e la performance ‘Arte drag: rivoluzione e resistenza’ della drag queen e attivista Priscilla, che tratta del legame tra queerness e resistenza. La chiusura del Festival è affidata a ‘Queens of the Dead’ di Tina Romero che reinterpreta lo ‘zombie movie’ in chiave queer. Barbara Caponi e Manu Mancuso, direttrici artistiche del festival hanno spiegato che “la ventitreesima edizione del Florence Queer Festival è dedicata agli atti di resilienza, di lotta e di cura che, dal passato al presente, hanno contraddistinto la nostra comunità. A essere protagoniste della rassegna di quest’anno sono persone queer che ogni giorno, tramite piccole forme di resistenza personale o anche grandi azioni che diventano parte della storia collettiva, affermano la propria esistenza, a dispetto di società sempre più ostili”.