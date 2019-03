Tra musica, danza e amicizia: al via il 17/mo Florence Korea Film Fest con la prima italiana di “Swing Kids”. Giovedì 21 marzo alle 20.30 al Cinema La Compagnia (via Cavour, 50r)

Storie di amicizia durante la guerra, performance di tip tap e musica si intrecciano in “Swing kids” emozionante pellicola musicale, firmata dal regista Kang Hyoung-chul che inaugurerà la 17/ma edizione del Florence Korea Film Fest, giovedì 21 marzo alle 20.30. Il film, ambientato nel 1951 nel campo di prigionia di Geoje, combina uno dei periodi storici più dolorosi della Corea con l’atto più eccitante della danza attraverso le vicende dei suoi ballerini protagonisti. La pellicola musicale, sarà presentata in sala in prima italiana dal regista Kang Hyoung-chul. Prima della proiezione è in programma la performance di danza ispirata al film d’apertura curata dai Tuballoswing, associazione culturale e scuola di ballo swing.

“Volevo parlare di guerra e ideologia in maniera ironica attraverso l’atto più eccitante della danza, il tip tap” – ha dichiarato il regista Kang Hyoung-chul, durante l’anteprima per la stampa del suo film. “Avevo in mente di fare un film musicale, molto dinamico a cui unire la drammaticità della guerra di Corea e dopo aver visto il musical “Roh Ki-soo” ho deciso che volevo intraprendere questa avventura. Una delle cose più difficili – continua il regista – è stato il casting per gli attori stranieri, dato che abbiamo dovuto analizzare profili provenienti da varie parti del mondo. Sul set si respirava un’atmosfera internazionale, si parlavano lingue diverse ma il linguaggio universale del cinema ci ha unito ! Sono un grande fan del cinema italiano e uno dei miei registi di riferimento è Paolo Sorrentino – conclude l’autore del film, campione di incassi al botteghino in Corea del Sud”.

INFO ingresso singolo proiezioni pomeridiane intero 5€, ridotto 4€; proiezioni serali dalle ore 20.00 intero 6€, ridotto 5€ | biglietto giornaliero 4 film 16€, ridotto 14€ | biglietto giornaliero 3 film 12€, ridotto 10€ | abbonamento intero festival 50€, ridotto 40€