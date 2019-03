Benedetto Ferrara parlerà di Firenze a Il Libro della Vita

Il Libro della Vita, il ciclo progettato e promosso dal Comune di Scandicci in cui ospiti provenienti dal mondo della letteratura, della cultura e dello spettacolo raccontano il libro (ed in questo caso la città) fondamentale per la loro formazione personale, ospita venerdì 22 marzo, alle ore 21, all’Auditorium di Scandicci (Piazzale della Resistenza, 50018 Scandicci FI), Benedetto Ferrara che parlerà di Firenze.

A Repubblica dal 1988, Benedetto Ferrara lavora presso la redazione di Firenze, occupandosi soprattutto di sport.

Da inviato ha seguito per le pagine nazionali il motomondiale (dal 2003 al 2010), un giro d’Italia, due campionati europei di calcio, il mondiale sudafricano e le Olimpiadi di Londra.

Appassionato di musica e dj, come videomaker ha realizzato alcuni documentari a sfondo sociale in giro per il mondo.

Uno di questi, “Loumbila”, girato in Burkina Faso, nel 2003 ha vinto il premio Presidente della Repubblica al concorso “Che impresa”. L’incontro sarà presentato da Claudia Sereni.