🎧 Flog: Nardella, “Impegno del Comune per ripresa attività artistica. Prima adeguamento antisismico”

Play Episode





Pause Episode





Mute/Unmute Episode





Rewind 10 Seconds



1x



Fast Forward 30 seconds

00:00

/



00:05:54

Share



Share







Link Embed

Flog: incontro tra il sindaco di Firenze e l’amministratore della Flog sul futuro del centro polivalente e luogo storico del live a rischio chiusura. (Ascolta l’intervista a Dario Nardella)

“Ho ricevuto rassicurazioni che l’attività ordinarie andranno avanti, c’è da affrontare la questione dei lavori antisismici di messa a norma dell’auditorium e la sua ripresa artistica” afferma Nardella ai nostri microfoni ribadendo l’impegno dell’amministrazione comunale perché la Flog torni ad avere un futuro.Â

Il sindaco lunedì prossimo ha confermato l’incontro col direttore artistico Enrico Romero. Ascolta l’intervista in NewsLine realizzata da Gimmy Tranquillo e Chiara Brilli

“Abbiamo approfondito tutte le problematiche. L’Amministratore delegato Fabio Ninci ha precisato che la Flog non è chiusa e che le attività ordinarie vanno avanti. Il problema si presenta più per l’auditorium per il quale sono necessari lavori legati alla certificazione antisismica. Da parte nostra c’è piena disponibilità  a collaborare per rilanciare la attività artistica finiti i lavori necessari sulla staticità e anche a collaborare per gli investimenti sui lavori stessi”, dichiara Nardella.

“La cosa che mi ha rasserenato è che continuerà le attività ordinarie, ringrazio a tale proposito tutti i lavoratori che svolgono un’attività di volontariato e poi mi auguro che l’attività artistica possa riprendere. Ho garantito il pieno supporto dell’amministrazione comunale perché la Flog rappresenta un centro culturale contemporaneo che deve avere un grande futuro davanti”, conclude il sindaco.