www.controradio.it 🎧 Flashmob Salviamo Firenze a Forum Turismo con Santanché Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 10 seconds 00:00 / 00:01:40 Share Share Link Embed

Un flashmob simbolico “per dare il nostro ‘benvenuto’ alla ministra Santanchè che parteciperà nella mattina al Forum italiano del Turismo”: è il presidio organizzato oggi dal comitato Salviamo Firenze davanti al cantiere dell’ex ospedale militare San Gallo in via Cavour, destinato ad accogliere appartamenti di lusso. “Poniamo questo tema di discussione, c’è la cartolina e c’è il mondo reale”, affermano.

“Al Forum viene presentata una Firenze, una Toscana da cartolina – ha osservato Massimo Torelli (Salviamo Firenze) -, città d’arte, siti Unesco, le meraviglie della vendita della bellezza toscana sul mercato internazionale. L’effetto di questa vendita della nostra bellezza sono cantieri per palazzi dove si vendono appartamenti a 20mila euro al metro quadro, una vera cittadella dell’ultralusso”.

Per Salviamo Firenze “ci viene detto che tutto questo porta ricchezza, ma non è vero. Cosa resta alla città di tutto questo? Opere per una cifra inferiore alla vendita di 32 mq (630mila euro), poco più di niente. E l’aumento dei prezzi di tutti gli immobili contigui. E molte altre persone, in una città che ha gli stipendi medi di 1.600 euro al mese, che non ce la fanno a restarci a vivere. In un anno, dopotutto, potrebbero con il loro stipendio pagarsi poco più di un metro quadro”.

“Avrei voluto ascoltare le loro istanze, e dir loro che il ministero è disponibile a fare un tavolo per capire quali sono le loro istanze, le loro esigenze, perché io credo che sia giusto dialogare con tutti, e quindi capire quali sono i problemi che loro sentono e che mi piacerebbe mi spiegassero”. Lo ha detto Daniela Santanché, ministra del Turismo, appena arrivata al Forum internazionale del turismo Italiano, a proposito del flashmob di protesta organizzato stamani dal comitato Salviamo Firenze.

A proposito delle accuse, lanciate dal comitato, di una turistificazione eccessiva di Firenze, Santanché ha risposto osservando come “non è che abbiano proprio tutti i torti. Devo dire che bisogna mettere delle azioni in atto, io sono assolutamente d’accordo. Il sindaco intanto può fare molto, perché bisogna capire un po’ la mappatura commerciale di questa città , se si continuano a chiudere i negozi che servono, come i servizi alle famiglie, se si continuano a aprire paninoteche, se si continuano ad aprire quei negozi che oltretutto non portano un turismo di qualità , il tema è che noi dobbiamo cambiare il paradigma”.

Per la ministra infatti “noi siamo per un turismo di qualità , e non di quantità : è l’esatto contrario di quello che avviene a Firenze, perché andiamo a vedere la spesa procapite di ogni turista che viene a Firenze, non è il turismo che fa bene e fa crescere la ricchezza in termini di posti di lavoro, di crescita del settore del turismo, è un po’ un turismo predatorio che ci toglie quello che noi abbiamo, non dà alle comunità locali. E’ un sistema molto complesso questo: ci dobbiamo mettere a ragionare, perché ogni tanto sento da qualche amministratore delle soluzioni che mi fanno saltare sulla sedia”.

NELL’AUDIO: Massimo Torelli, portavoce di Salviamo Firenze