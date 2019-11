Flame Parade ascolta l’intervista

I Flame Parade, ospiti della trasmissione di Giovanni Barbasso “Stato Brado”, ci hanno regalato dal vivo l’ascolto del nuovo singolo “Cosmic gathering”. Ascolta l’intervista!

Flame Parade si formano nel 2012 in una casa colonica nella campagna toscana, dove hanno modo di sperimentare tutte le loro attitudini new folk e affinare un sound sempre più contemporaneo. All’attivo hanno un Ep in vinile 7” (Berlin, 2015) e un Lp (A New Home, 2016) usciti entrambi per Materiali Sonori. Quest’ultimo lavoro, prodotto da Alberto Mariotti (Samuel Katarro, King of the Opera) e mixato/masterizzato presso Macinarino Recording studio di Lorenzo Tommasini, ha dato vita ad un lungo tour che li ha visti impegnati in moltissime date in Italia e in Europa ricevendo consensi sia dal pubblico che dalla critica.

