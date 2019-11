Fiumi: deflusso regolare piena Arno a Empoli, e Ombrone a Grosseto

A Grosseto ancora in vigore ordinanza l’evacuazione di quanti abitano nell’area rossa, a 400 metri dal fiume. A Pontassieve la Sieve rientra in alveo. Problematiche per l’Elsa a Castelfiorentino. Riaperta Firenze-Siena

Sta defluendo senza particolari problemi la piena del fiume Arno a Empoli (Firenze)

e negli altri comuni dell’Empolese. Problematiche invece per il fiume Elsa lungo la strada regionale 429 tra Castelfiorentino (Firenze) e la frazione di Petrazzi dove sono entrate in azione le idrovore della protezione civile e del volontariato. A Montespertoli (Firenze), sono stati segnalati allagamenti sulla strada provinciale 80 della Valvirginio, oltre a un albero

caduto a bordo strada in via Virginiolo.

Idrovore in azione anche a Empoli (Firenze) dove la storica piazza Farinata degli Uberti, la principale del centro storico, è completamente allagata. L’acqua è salita al termine della

mattinata a causa di fogne intasate in alcune vie adiacenti, a loro volta allagate. Lo rende noto l’amministrazione comunale su facebook.

“Nonostante il codice rosso – spiega il sindaco Brenda Barnini – il livello dell’Arno sembra fermo e le previsioni ufficiali dicono che potrebbe crescere ancora di pochi centimetri poi dovrebbe iniziare a scendere. Nel frattempo tutte le squadre della protezione civile e del Comune sono in giro.

Abbiamo idrovore in azione per il centro storico e a breve entreranno in azione anche ad Avane. Continuo ad invitare tutti a stare in casa e a fare massima attenzione”.

Chiusa la circolazione al ponte sull’Arno di Camaioni, al confine tra l’Empolese e Carmignano (Prato). Sempre su facebook, il sindaco di Vinci (Firenze) Giuseppe Torchia invita, per il passaggio della piena dell’Arno, “i cittadini a non soggiornare nei piani bassi. Coloro che non hanno possibilità di mettersi in sicurezza sono invitati a raggiungere la palestra comunale di Vinci, in piazza Faribaldi. Coloro che non dispongono di mezzi di trasporto sono invitati a recarsi presso villa Reghini,

Passato il colmo della piena anche dell’Ombrone a Grosseto il cui livello è attualmente

stazionario, in attesa del fisiologico calo. E’ quanto emerso dall’incontro al Cop, il Centro operativo provinciale a Grosseto, riunito per l’emergenza. Il fiume da almeno due ore ha

invaso la golena uscendo dagli argini a ridosso del capoluogo maremmano.

Rimane al momento in vigore l’ordinanza emessa dal sindaco per l’evacuazione di quanti abitano nell’area rossa, a 400 metri dal fiume, circa 2.000 residenti: si attende il calo del corso d’acqua. Intanto 37 persone con problemi di deambulazione sono state trasferite in tre alberghi come da protocollo della protezione civile.

Si sono ritirate le acque del fiume Arno alle Sieci, nel comune di Pontassieve (Firenze), dove stamani c’è stata un’esondazione sulla strada 67 Tosco Romagnola per qualche centinaia di metri. L’area interessata era quella delle Sieci di Sotto, nei pressi della confluenza tra il fiume Arno e il torrente Sieci. Lo rende noto la Regione spiegando che

“adesso è partita la conta dei danni”. Dal Comune di Pontassieve si precisa poi che sarà la strada sarà riaperta entro le 18.

Riaperta nel pomeriggio anche l’Autopalio Firenze-Siena, all’altezza di San Casciano che era stata chiusa per una frana.