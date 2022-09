Fiume Cecina in piena, picco di 800 mc/secondo. Intorno alle 18, come previsto, è passata senza problemi l’ondata di massima piena del fiume Cecina (Livorno) nel suo ultimo tratto prima di sfogare nel Tirreno.

Le autorità stimano un picco di 800 metri cubi di acqua al secondo. Questo, come spiega il sindaco di Cecina Samuele Lippi, grazie anche al lavoro di pulizia svolto dalla protezione civile comunale che da stamani ha operato sul tratto finale del fiume per liberare le 14 arcate del lungo ponte di via Volterra dai rami, alberi e detriti accumulatisi dopo le forti piogge della notte. “Martedì chiederò un incontro urgente a Regione e Genio civile – ha affermato Lippi – per la realizzazione dell’argine sinistro di contenimento dal ponte di Marina di Cecina al mare. Conclusa quest’opera bisogna pensare poi a realizzare un nuovo ponte su via Volterra eliminando le troppe arcate di quello attuale che creano pericolosi intoppi ogni volta che c’è una piena”. “Di questo ho già parlato con il presidente Giani – aggiunge Lippi -: serve un’unica autorità di controllo del fiume dalle Cornate al mare. In queste ore abbiamo visto passare migliaia di metri cubi di legname”, significa che “serve un lavoro organico di gestione del corso del Cecina”. Per il sindaco sarebbe inoltre necessario realizzare un nuovo invaso che possa trattenere le piene per dirottare le acque all’irrigazione agricola. “Abbiamo registrato – ha sottolineato Lippi – nel corso della piena una quantità di acqua pari a 800 metri cubi al secondo che pensando al periodo di siccità sono uno spreco. Ebbene, c’è un progetto per realizzare un invaso ai laghetti Magona, in modo da poter raccogliere e sfruttare queste acque per l’agricoltura in periodi di magra”. (ANSA).

