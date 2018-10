Firenze: venerdì 19 Luigi di Maio atteso a ‘Didacta’

E’ prevista anche la presenza del ministro del Lavoro all’evento annuale del programma operativo regionale del Fondo sociale europeo (Por – Fse) della Toscana, nell’ambito della Fiera Didacta,

Didacta, tra i più importanti appuntamenti fieristici dedicati al mondo della scuola, in programma dal 18 al 20 ottobre alla Fortezza da Basso di Firenze, ospiterà più di 25 seminari che vedranno la partecipazione di oltre 1.300 docenti. Lo ha annunciato stamani l’assessore regionale all’istruzione Cristina Grieco.

“Tra i principali appuntamenti – ha proseguito Grieco – il focus con tutte le Regioni sui modelli di orientamento, un lavoro che proseguirà nelle altre fiere del settore a Genova e Verona; il progetto sul riconoscimento delle competenze in collaborazione con la Regione Piemonte; la premiazione del festival dell’autoimprenditorialità, e appunto l’evento annuale Fse per il quale il ministro ha dato disponibilità”.

“A Didacta avremo una vetrina per le eccellenze della scuola toscana”, ha affermato il direttore dell’ufficio scolastico regionale, Domenico Petruzzo. Allestito in collaborazione con Regione e Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze, lo stand darà “occasione a tutti – ha concluso Petruzzo – di poter vedere e toccare con mano il grande impegno degli insegnanti per la formazione dei nostri ragazzi, lavori che vanno dalla robotica, all’arte, all’oreficeria e tanti progetti legati all’Europa”