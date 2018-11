Firenze, uccisa in ostello: uomo arrestato domani davanti a gip

Si terrà domani mattina davanti al gip, nel carcere di Sollicciano, l’udienza di convalida dell’arresto del 30enne bloccato sabato scorso dalla squadra mobile della polizia per aver ucciso la moglie al culmine di una lite, avvenuta nella camera dell’ostello dove alloggiavano per il viaggio di nozze, a Firenze.

L’uomo, assistito dall’avvocato Francesca Pecchioli, è accusato di omicidio volontario aggravato dai futili motivi. I familiari della donna, 21 anni, di origine cinese, sono in viaggio verso l’Italia. L’autopsia verrà eseguita nei prossimi giorni.

Il fatto è accaduto sabato scorso, quando l’uomo al culmine di una lite ha strnagolato la moglie che con lui era in viaggio di nozze. Era stato proprio l’uomo, verso le 11, ad allertare il personale dell’ostello. Lo ha fatto, secondo una ricostruzione degli investigatori, dopo aver strangolato la moglie come reazione a un diverbio, in una lite per motivi banali. Quindi, prosegue la ricostruzione, sarebbe sceso alla reception per chiedere aiuto. A quel punto in camera, insieme con lui, è salita una dipendente della struttura la quale ha constatato che la 21enne era in condizioni gravissime ed ha allertato i soccorsi, 118 e 113. In quei momenti concitati il 30enne parlando inglese avrebbe detto all’addetta della reception di averla uccisa lui. E anche a una collega dell’ostello risulta di aver compreso la stessa ammissione del delitto. Perfino i primi agenti delle volanti arrivati sul posto hanno raccolto gli stessi indizi.