Firenze, Tramvia: dal 7 marzo inizio lavori della ‘variante centro storico’

Firenze – Lunedì 7 iniziano i lavori per la linea 2 della tramvia. La cosidetta variante alternativa al centro storico. Tre le zone interessate:viale Lavagnini, viale Strozzi e piazza della Libertà.

Da lunedì entrano nel vivo i lavori per la linea 2 della Tramvia a Firenze, che poi arriverà a Piazza San Marzo. Ecco dove e quando ci saranno i cantieri nel mese di marzo e quali saranno le modifiche alla viabilità.

Viale Lavagnini:

I lavori interesseranno l’area all’altezza di via Poliziano, per l’esattezza la zona immediatamente dopo l’attraversamento pedonale verso viale Strozzi. Si inizia lunedì 7 marzo con la predisposizione del cantiere e a seguire i lavori che andranno avanti fino al 19 marzo. L’intervento è articolato in due fasi: nella prima (dal 7 al 10) sono previsti restringimenti di carreggiata sulla direttrice verso viale Strozzi con due corsie a disposizione dei veicoli e la chiusura di un tratto del controviale. Nella seconda fase (dall’11 al 19) il cantiere si sposta a centro strada con due corsie verso viale Strozzi e due verso piazza Libertà.

Viale Strozzi:

A seguire le lavorazioni riguarderanno viale Strozzi, per la precisione l’area all’intersezione con viale Lavagnini lato sottopasso Strozzi-Strozzi. Dal 20 al 25 marzo il cantiere comporterà restringimenti di carreggiata sia sulla direttrice di collegamento fra i due sottopassi (resta una corsia) sia per le corsie in direzione di viale Lavagnini (due corsi all’altezza dell’attraversamento pedonale). I veicoli provenienti dal centro (lato via Ridolfi) non potranno dirigersi verso il sottopasso Strozzi-Strozzi e la viabilità di superficie tra sottopasso ed edifici. Il collegamento con via dello Statuto sarà garantito dal percorso viale Lavagnini-via Leone X-ponte mentre per i veicoli provenienti da via Ridolfi e diretti in viale Belfiore/Porta a Prato l’itinerario suggerito è viale Lavagnini-via Leone X-viale Milton-sottopasso-viale Strozzi.

Piazza della Libertà:

Il cantiere interesserà l’area centrale lato viale Matteotti, in parte già chiusa al traffico. I lavori inizieranno alle 21 di venerdì 25 marzo e andranno avanti fino al 31 marzo. Dal punto di vista della viabilità saranno istituiti restringimenti di carreggiata nella svolta tra viale Matteotti e piazza della Libertà: fino a lunedì mattina resteranno due corsie, a seguire le corsie a disposizione dei veicoli saranno tre.