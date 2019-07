Firenze Suona Contemporanea2019 al Museo Novecento

Due concerti a luglio al Museo Novecento per il festival “Firenze Suona Contemporanea2019”, dedicati a un confronto tra la musica moderna e contemporanea, in Occidente e in Asia, dando il titolo alla rassegna: Il Giardino Monocromatico.

Il cartellone dell’Undicesima edizione di Firenze Suona Contemporanea2019 si apre giovedì 11 luglio, ore 21:30, al Museo Novecento con un recital solistico per fisarmonica affidato a Claudio Jacomucci il quale, attraverso un programma che propone alcune prime italiane del compositore giapponese Toshio Hosokawa, in compagnia di compositori quali Yuji Takahashi, Akemi Naito, Stefano Scodanibbio, Martin Lohse, György Ligeti, esplora i linguaggi della musica contemporanea in Asia e in Occidente. Nella stessa serata si svolgerà la preview delle nuove mostre al Museo Novecento. Saranno esposte, tra le altre, opere di Severini, Modigliani, De Chirico, Sironi, Kokoschka, Klimt, Schiele oltre ai progetti di Adolfo Natalini e alle creazioni di Theresa Vasquez de la Horra.

I concerti al Museo Novecento proseguono il 24 luglio, sempre alle ore 21:30, con un recital pianistico di Emanuele Torquati, attraverso un programma che lo stesso pianista titola “Giardino Zen”. Il fulcro attorno al quale si dipana questo luogo della fantasia sono gli Studi composti tra il 2011 e il 2013 dal più importante compositore giapponese vivente, Toshio Hosokawa, idealmente riconducibili a quelli del suo illustre predecessore Claude Debussy. Ognuno di essi parte da un elemento musicale in maniera quasi calligrafica, composto prima da 2 Linee, poi da 3 e infine da uno scarno Lied.

FIRENZE SUONA CONTEMPORANEA2019

XI Edizione

Direzione Artistica di Andrea Cavallari

Il Giardino Monocromatico

11 luglio > 27 settembre 2019

11 luglio ore 21,30

MUSEO NOVECENTO

Piazza Santa Maria Novella 10, Firenze

Claudio Jacomucci fisarmonica

Musiche di: Toshio Hosokawa, Yuji Takahashi, Akemi Naito, Stefano Scodanibbio, Claudio Jacomucci, Martin Lohse, György Ligeti

Ingresso libero e gratuito fino a esaurimento posti

24 luglio ore 21,30

MUSEO NOVECENTO

Piazza Santa Maria Novella 10, Firenze

Emanuele Torquati pianoforte

Musiche di: Emanuele Casale, Toshio Hosokawa, Silvia Borzelli, Francesco Filidei, Luca Francesconi

Ingresso libero e gratuito fino a esaurimento posti

Dopo la pausa estiva del mese di agosto, Firenze Suona Contemporanea2019 riprende il programma con: Nyman’s Earthquakes di Michael Nyman, in prima mondiale alla Manifattura Tabacchi (7-14 settembre), video installazione a 5 schermi sul terremoto in Messico; un nuovo lavoro in prima italiana di William Kentridge e Joanna Dudley al Tepidarium Roster (25 settembre); l’artista americana Nancy Burson in “doppiaveste” con la scultura Dna has No Color alla Manifattura Tabacchi (7-14 settembre) e con un’installazione video dal titolo The Love Above All Else al Museo Marino Marini (9-23 settembre); il concerto di Michele Marasco, primo flauto dell’Orchestra della Toscana, con la pianista Marta Cencini interamente dedicato al minimalismo in musica (14 settembre); il violoncellista Francesco Dillon con un programma di giovanissimi compositori giapponesi al Museo Novecento (11 settembre); lo storico flauto di Roberto Fabbriciani sempre al Museo Novecento (20 settembre). La rassegna si conclude il 27 settembre al Museo Novecento con una maratona-concerto dedicata al movimento Fluxus dal titolo FLASH FLUXUS.

