Firenze: stanziati 400mila euro per sostenere iniziative culturali

Ammontano a 400mila euro le risorse contenute in un bando della Città metropolitana di Firenze rivolto alle associazioni culturali.

L’obiettivo della Giunta è quello di sostenere la ripresa delle iniziative di tipo culturale sul territorio metropolitano, da svolgersi entro l’anno 2022, Letizia Perini, consigliera metropolitana delegata spiega che “è un bando molto atteso per la concessione dei contributi alle associazioni e agli enti culturali, ben 400mila euro che potranno finanziare le attività programmate per il 2022. È un segnale positivo in controtendenza rispetto alla lunga stagione dell’emergenza sanitaria, per incrementare la divulgazione culturale e il sostegno alle tante e importanti realtà che la animano”.

Grazie al lavoro degli uffici, sottolinea “siamo riusciti a far uscire il bando con mesi di anticipo rispetto agli ultimi anni”. Le associazioni nel 2022 saranno dunque in grado di programmare per tempo le loro attività, sicuramente più numerose nel periodo estivo. Il contributo sarà concesso nei limiti del 50% della spesa sostenuta, per un importo non inferiore a 5mila euro fino a un massimo di 30mila euro previa istruttoria da parte di una Ccmmissione tecnica appositamente costituita. La Città metropolitana di Firenze si riserva di erogare contributi inferiori a 5mila euro a progetti che non rientrano nei finanziamenti di cui al presente bando, ma che la commissione ritiene particolarmente meritevoli.