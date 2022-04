Cultura, stanziati 500mila euro per associazioni da Metrocittà Firenze

Firenze – Stanziate risorse, per un totale di 500mila euro per l’anno 2022 dedicate ad associazioni culturali del territorio metropolitano fiorentino.

Per i grandi eventi sul territorio saranno destinati 100mila euro: 80mila euro per i Comuni e 20mila euro per l’evento ‘Sussulti metropolitani’ che ha portato nel corso delle passate edizioni rilevanti ricadute sul territorio della Piana. Questo è quanto previsto da una delibera approvata all’unanimità dal Consiglio metropolitano di Firenze, e illustrata in aula dalla delegata alla cultura Letizia Perini. Le associazioni culturali, entro il mese di aprile, saranno dunque in grado di programmare per tempo le loro attività, sicuramente più numerose nel periodo estivo.

“E’ una delibera molto attesa – ha spiegato Perini – per la concessione dei contributi alle associazioni e agli enti culturali, ben 500mila euro (dei quali 400mila messi a bando) che potranno finanziare le attività programmate per il 2022. E’ un segnale positivo in controtendenza rispetto alla lunga stagione dell’emergenza sanitari”.

Soddisfatti per l’opposizione Enrico Carpini (Territori beni comuni) e Alessandro Scipioni (Centrodestra per il cambiamento).

Una prima tranche di 800mila euro, sempre rivolta alle associazioni culturali, era stata stanziata dal Comune di Firenze lo scorso dicembre. Una risposta al difficile momento che il comparto ha sopportato negli ultimi due anni.