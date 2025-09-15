Firenze, sono 6 le proposte progettuali presentate al comune per la rigenerazione dell’ex ippodromo

Lo ha dichiarato l’assessore al patrimonio del Comune di Firenze Dario Danti rispondendo ad un question time in Consiglio comunale. L’obiettivo del Comune è andare dal proprietario delle Mulina entro fine settembre e riprendere possesso del bene.

Sull’ex ippodromo Le Mulina a Firenze “sono arrivate sei proposte progettuali. Intanto prosegue il piano di messa in sicurezza rispetto allo stanziamento di 250.000 euro che già questo Consiglio comunale ha votato”. Poi la giunta dovrà fare un atto di indirizzo e un bando e si dovrà capire se sarà necessaria una variante urbanistica, aspetto che richiederebbe mesi: qualora venisse scelto di fare la variante, il Comune potrebbe comunque concedere l’immobile a uso temporaneo.

Le sei proposte sono di “Officina profumo che propone la propria attività di coltivazioni di essenze botaniche, dell’associazione ‘Firenze domani’ che propone un community hub polifunzionale di carattere prevalentemente sportivo. C’è poi una proposta che riguarda accoglienza e ospitalità per gli scout, l’altra di 13 organizzazioni che vedono come capofila Lama. Poi c’è una proposta di ‘Filo Rosso’ e una di un gruppo di imprenditori”.

Lo ha dichiarato l’assessore al patrimonio del Comune di Firenze Dario Danti rispondendo ad un question time in Consiglio comunale. L’obiettivo del Comune è andare dal proprietario entro fine settembre e riprendere possesso del bene.