Firenze, sindaco firma ordinanza bonifica ex Gover

Il sindaco di Firenze Dario Nardella ha firmato oggi l’ordinanza – che era stata già annunciata 45 giorni fa in un incontro con i cittadini di Brozzi – per ordinare al curatore fallimentare della ex Gover “l’immediata raccolta e il corretto smaltimento di tutti i rifiuti, la chiusura di tutti i varchi in modo da impedire l’accesso a tutti i soggetti che attualmente occupano l’immobile e a chiunque altro a tutela dell’integrità personale degli stessi e della salute pubblica e – ove ciò non sia possibile – la completa demolizione dello stesso”. L’ordinanza deve essere eseguita entro 15 giorni.

In questi anni, si ricorda in una nota, il Comune di Firenze ha seguito con attenzione la vicenda della ex Gover e due precedenti ordinanze furono volte alla messa in sicurezza dell’immobile abbandonato, alla bonifica dei terreni e alla rimozione dell’amianto e sono state correttamente eseguite.

Nel frattempo, però, “l’immobile è stato occupato abusivamente e l’amministrazione comunale, coordinandosi con la prefettura, ha più volte invitato il curatore a metterlo in sicurezza”. Negli incontri coi cittadini della zona, i rappresentanti del Comune hanno assicurato che “se il soggetto privato non avesse provveduto – si sarebbe arrivati alla nuova ordinanza e alla successiva demolizione. Questa azione ha richiesto del tempo perché, trattandosi di una proprietà privata, prima di prevedere l’eventuale demolizione sono state attivate le procedure necessarie come la valutazione della consistenza dell’area e il calcolo della potenzialità edificatoria”.