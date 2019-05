In esclusiva allo Spazio Alfieri da giovedì 23 maggio “Quando eravamo fratelli”

Tre bambini affrontano l’infanzia nella loro città natale nella campagna di New York, e rispondono come possono al precario affetto dei loro genitori, un affetto spesso interrotto da litigi furibondi, dagli abbandoni e dai rientri di un padre impulsivo e manesco, con tutte le ripercussioni che ciò ha sull’equilibrio di famiglia in casa.

Il loro amore è capace di fare e disfare una famiglia molte volte. Mentre Manny e Joel crescendo diventano sempre più simili al padre, la mamma (Ma) cerca di tenere il più piccolo, Jonah, “nel bozzolo” di casa. Più sensibile e consapevole dei suoi fratelli maggiori, Jonah crescendo incomincia un suo percorso personale che si distacca dall’ideale mascolino incarnato dal padre e insegue la definizione di una sua sensibilità, aprendosi a ciò che sente.

Il sorprendente romanzo d’esordio di Justin Torres, adattato nel film che ha incantato il Sundance Film Festival, è stato salutato dalla critica come il nuovo Re della terra selvaggia e Moonlight. Con una sceneggiatura di Dan Kitrosser e Jeremiah Zagar, Quando eravamo fratelli è una profonda storia di crescita, efficace e potente grazie alle performances magistrali di un cast emergente – compresi i tre piccoli attori alla loro prima esperienza sul grande schermo – e alle splendide sequenze che danno vita al mondo interiore di Jonah. Ispirandosi al suo background, il regista Jeremiah Zagar crea un ritratto immersivo della vita di una famiglia e del rapporto tra fratelli.

Ingresso euro 7,00 soci UniCoop Firenze euro 6,00 INFO TEL. 055 5320840 www.spazioalfieri.it