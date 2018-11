Firenze, scuola: ampliato il Gobetti-Volta

Il sindaco della Città Metropolitana di Firenze Dario Nardella ha incontrato stamani gli studenti dell’Istituto Gobetti-Volta di Bagno a Ripoli, compiendo un sopralluogo nei nuovi locali realizzati grazie a un intervento di ampliamento condotto dalla Metrocittà.

L’ampliamento dell’Isitituto olta-Gobetti, prevede 10 nuove aule, nuovo ingresso, nuovi locali portineria, nuovi gruppi di servizi igienici, ai quali in corso d’opera si è aggiunto un nuovo archivio. Con i lavori realizzati la superficie scolastica è aumentata di 480 mq. L’importo complessivo dell’intervento è stato di 942mila euro di cui 706mila per lavori. Il cantiere è stato chiuso nei tempi contrattuali previsti, consentendo il regolare inizio dell’anno scolastico così come da accordi con la scuola stessa



“Quello di Bagno a Ripoli – ha affermato Nardella – è uno dei poli scolastici più importanti del territorio, frequentato da studenti che vengono da tutta l’area della Città Metropolitana.

Siamo contenti che il risultato degli investimenti fatti sia molto positivo. Siamo impegnati nel migliorare ulteriormente la struttura. Gli studenti hanno chiesto l’allestimento di un impianto fotovoltaico ed è una proposta che prendiamo in considerazione”.