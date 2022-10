Firenze: rubano borsellino a turista, arrestate due donne

Firenze, una turista texana è stata derubata da due donne

Due giovani donne, di 20 e 23 anni, hanno sottratto il portafoglio di una turista americana in vacanza a Firenze. Gli agenti della polizia ferroviaria però sono riusciti a cogliere sul fatto le donne e le hanno arrestate. L’accusa imputata alle due giovani donne è di furto aggravato

L’accaduto si è svolto nei pressi della stazione di Santa Maria Novella. Il gip ha convalidato l’arresto delle due donne e disposto per loro la misura cautelare del divieto dei dimora in tutti i comuni della provincia di Firenze.

Le due donne, secondo quanto ricostruito dagli investigatori, si sono avvicinate a una turista texana che stava portandolo zainetto sulle spalle e sarebbero entrate in azione con una tecnica ben consolidata.

Una delle due donne avrebbe aperto lo zaino della turista, impadronendosi del portafogli che conteneva circa 130 euro, le carte di credito e documenti personali, mentre l’altra avrebbe aperto l’ombrello per coprire la visuale ai passanti.

Le due donne stavano per allontanarsi con la refurtiva quando sono state però bloccate e arrestate dagli agenti. L’arresto delle due giovani è avvenuto nell’ambito dei controlli della polizia che, nell’ultima settimana hanno visto impegnate 301 pattuglie nelle stazioni e a bordo dei treni in Toscana, per un totale di 6.327 controlli. Tre in totale gli arresti e venti le denunce. Inoltre, in occasione dell’operazione Rail Safe Day, lo scorso 24 ottobre, sono stati ispezionati 40 siti ferroviari, controllate 1.119 persone, di cui 5 denunciate, ed è stata elevata una sanzione.