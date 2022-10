Auto fermata dalla polizia: trovati centinai di prodotti alimentari rubati

By

Arezzo, fermati tre uomini dalla polizia stradale: centinai i prodotti alimentari rubati in diversi supermercati rivenuti nel bagagliaio.

Sabato 22 ottobre, nel primo pomeriggio, durante un controllo di routine nei pressi del casello dell’autostrada A1, la polizia stradale di Arezzo ha denunciato per ricettazione di prodotti rubati tre uomini a bordo di una Renault Clio, di cui uno incensurato e gli altri due già noti alle forze dell’ordine.

70 scatolette di tonno e 168 di carne, 95 contenitori di adesivo per protesi dentarie e 48 confezioni di creme cosmetiche, questa la refurtiva rinvenuta nel portabagagli dell’automobile in seguito alla perquisizione degli investigatori della polizia. Tutti i prodotti rubati ritrovati erano collocati in due grandi borse, opportunamente schermate al fine di eludere i sistemi antitaccheggio.

Dopo il controllo delle forze dell’ordine sono partite le indagini al fine di individuare il luogo e la struttura in cui erano stati commessi i furti. Le ricerche, indirizzate verso grandi magazzini e supermercati dell’area fiorentina, hanno dato esito positivo: tutto il materiale rinvenuto all’interno del bagagliaio era infatti stato sottratto da un supermercato del capoluogo toscano.