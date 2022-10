‘Il Buono che Meriti’, parte il secondo anno dell’iniziativa promossa dall’Ebittosc

L’Ente Bilaterale del Terziario Toscano (Ebittosc) dà il via al secondo anno dell’iniziativa ‘Il Buono che Meriti’

L’iniziativa ‘Il Buono che Meriti’ consiste in un investimento di 660 mila euro per sostenere il reddito dei lavoratori toscani del commercio e dei servizi.

L’erogazione del voucher ‘Il Buono che Meriti’ sarà pari a 500 euro e dovrà essere spesa, nel circuito dei negozi convenzionati in tutta la Toscana, entro il 28 febbraio 2023.ù

Del voucher ‘Il Buono che Meriti’, come viene specificato in una nota, hanno già beneficiato oltre 5.200 lavoratori nel 2021.

Lavoratori aventi diritto al voucher

Potranno accedere al voucher ‘Il Buono che Meriti’, e beneficiare degli aiuti, i lavoratori con Isee fino a 25 mila euro.

Ogni lavoratore potrà, rivolgendosi alle organizzazioni sindacali socie dell’ente, può richiedere un massimo di due voucher, entro il 31 dicembre 2022.

I voucher ‘Il buono che Meriti’ saranno assegnati fino a esaurimento dei fondi disponibili.

Ricordiamo che l’adesione all’iniziativa, per i negozi, è completamente gratuita. Il nome del negozio sarà inserito in una lista suddivisa per provincia e per categoria merceologica, in modo da rendere più semplice la selezione ai possessori di voucher.

Vi lasciamo in oltre la lista delle organizzazioni sindacali a cui potete rivolgervi: Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Toscana, insieme a Confcommercio Toscana